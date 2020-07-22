Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
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Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.В источнике
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RT на русскомвчера в 10:47