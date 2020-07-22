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РИА Новости
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.В источнике
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РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

РЕН ТВ22:18
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
LentaChel.ru

Туристам пообещали вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за туры по России

LentaChel.ruвчера в 04:45

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM19:42

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском22:30
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Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Asteraвчера в 12:45
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