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ИзвестияКабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.
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Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Политическая Экспертизавчера в 04:08
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Способ позволяет по анализу крови выявить пять форм онкологии еще до появления первых симптомов, пишет журнал Nature Communications.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Здоровье
Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине
Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня вчера в 22:02
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обозреватель Врн вчера в 08:28
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Происшествия
Жительница Бурятии погибла в ДТП в Шелеховском районе
Шелеховский район, 23.07.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе полиция выясняет причины трагического ДТП.
Телеинформ 00:41
Здоровье
В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких
В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
Вести Татарстан вчера в 08:40
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service вчера в 02:34
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Космос
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"), сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 00:52
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца заговорил о нем
Российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые публично заговорил об отце после его смерти.
Аргументы недели 00:29
Армия и оружие
Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия вчера в 18:04
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан 21 июля в 11:35
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru вчера в 06:58
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей в России хотят сделать ежемесячными
Президент РФ Владимир Путин несколько месяцев назад ввел выплаты на детей до 16 лет.
Народные новости 00:48
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 21 июля в 06:50
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 21 июля в 10:06
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
Здоровье
В Алма-Ате вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией
Снижение числа пациентов с пневмонией наблюдается не только в больницах, но и в поликлиниках — там тоже вдвое.
Евразия Daily вчера в 07:38
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:42
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44