Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Смотрите также
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
Сергей Соседов раскритиковал выступление дочери Юрия Маликова
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Туристы смогут получить кешбэк при покупке туров во все регионы России
ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
Подробнее о событии
Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Политическая Экспертизавчера в 04:08