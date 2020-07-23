Будьте в Плюсе
Главное
США
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Максимальный размер выплаты — 15 тыс. рублей смогут получить туристы, потратившие на путевку более 75 тыс. При этом деньги вернут клиентам при условии, что он приобрел тур, продолжительность которого не более пяти ночей.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Правительство вернет россиянам до 15 тыс. руб. за отдых внутри страны

РЕН ТВ22:18
Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
РИА Новости

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
Финансовая газета

Кабмин обещает туристам кешбэк до 15 тыс. рублей за отдых в России

Финансовая газетавчера в 05:46
Mockva.ru

Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых в регионах страны

Mockva.ruвчера в 05:32
Политическая Экспертиза

Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Политическая Экспертизавчера в 04:08

Путин пошутил над ошибшимся на 100 миллиардов топ-менеджером «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти» Александром Дюковым, который в ходе беседы с главой государства ошибся на 100 миллиардов рублей, говоря о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
Lenta.ru08:22
107

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провели масштабную спецоперацию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае против членов международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана".
Российская газета07:13
539

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
20

Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море".
ТАСС06:12
16

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
324

В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru04:58
1