Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 64

Финансы Названы факторы обесценивания долларовых сбережений Накопления в долларах зависят от уровня инфляции, поэтому можно потерять часть средств при хранении сбережений в валюте, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Алиев Аяз Аладдин оглы. 1

Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. 1

Энергетика Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине "Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании. 8

Политика NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Экономика Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 366

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 97

Общество В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц. 13

Транспорт Российских мотоциклистов предложили штрафовать за опасную езду Мотоциклистам и владельцам мопедов предлагают запретить опасно ездить между рядами и двигаться параллельно с другим транспортом в одной полосе.

Футбол Уткин отреагировал на высказывания жены Семака Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.

Гаджеты Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go. 9