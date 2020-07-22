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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы "Мир", на нее же и будет зачислена затем компенсация. Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс. Данная программа начнет действовать в августе.В источнике
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РИА Новости

Мишустин пообещал туристам компенсации до 15 тыс. за поездки по РФ

РИА Новости17:45
Интерфакс

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Интерфаксвчера в 13:50
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Россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия по России

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Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать

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RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

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Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

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ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
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Силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» запустят к МКС с Байконура

20 июля в ходе установки ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс площадки номер 31 космодрома Байконур возникла неисправность одной из систем этого комплекса - электродвигателя домкрата второго основания силового пояса.
ТАСС17:01
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