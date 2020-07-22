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Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы "Мир", на нее же и будет зачислена затем компенсация. Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс. Данная программа начнет действовать в августе.В источнике
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