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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы "Мир", на нее же и будет зачислена затем компенсация. Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс. Данная программа начнет действовать в августе.В источнике
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РИА Новости

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
Эхо Москвы

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Газета.Ru

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ruвчера в 12:51
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
Ореанда-Новости

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
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ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников

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