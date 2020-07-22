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РИА НовостиРИА НовостиКабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей. Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей.
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Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

CT news20:17

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

РИА Новости17:45

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ru12:51

В Татарстан заманят кэшбеком

Коммерсантъ Казань17:00

Россиянам компенсируют до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

SM News05:59

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

ToDay News Ufa05:33
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
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Политика

Трамп: США могут потребовать от Китая закрыть и другие дипучреждения

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал политической провокацией требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне.
Газета.Ru 18:21
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
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Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
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Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
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Шоу-бизнес

Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Газета.Ru 14:04
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Авто

Ford удвоил объем выпуска Ford Bronco из-за ажиотажного спроса

Avtovesti.com 09:49
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Политика

Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Российская газета 04:42
Общество

Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи

В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
РБК 11:46
Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Наука

Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
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Единоборства

Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен.
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Шоу-бизнес

«Ах, какая женщина»: 71-летняя Пугачева удивила худыми ногами

На посткарантинной вечеринке Алла Борисовна, не задумываясь, выпорхнула на танцпол вместе с похудевшим Николаем Басковым, певицей Еленой Север и Мариной Юдашкиной.
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Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
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Музыка

The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

РБК 18:41
Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы".
Вести.Ru вчера в 10:06
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Здоровье

Названы лекарства, из-за которых водителей могут лишить прав

Первое, на что следует обратить внимание водителю — это на графу «Противопоказания» в инструкции к препарату.
SpeedMe 10:17
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

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Футбол

Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх

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В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

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Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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