Коронавирус
РИА НовостиКабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны
На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей. Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей.
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