Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиКабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
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Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАСС03:54

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфакс13:50

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русском10:47

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

РИА Новости17:45

Туристам пообещали вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за туры по России

LentaChel.ru04:45
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Газета.Ru 13:00
86
Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
191
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
39
Политика

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

Пока областным центром Приамурья руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.
РИА Новости 22:38
2
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
1
Армия и оружие

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия 18:43
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
149
Единоборства

Рой Джонс согласился на бой с 54-летним Майком Тайсоном

TV BRICS 09:10
3
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
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Культура

Третьяковка продолжит проект онлайн-экскурсий и снимет третий фильм

Культуромания 12:19
2
Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
528
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 14:22
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Здоровье

В Татарстане спасли многодетную мать с 90% поражением легких

В Нижнекамске у многодетной матери Наили Алексеевой обнаружили поражение 90% легких.
Вести Татарстан 08:40
2
Происшествия

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
54
Политика

Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
144
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
41
Общество

65 человек заразились коронавирусом после праздника в алтайском кафе

В числе которых были дети и люди пожилого возраста. В отношении владельцев кафе возбуждено административное производство.
Алтайская правда 22:11
2
Финансы

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
17
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК 02:34
217
Общество

Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM 13:34
18
Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 08:36
160
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
103
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
199
Путешествия

Ростуризм уточнил условия получения кешбэка за туры по России

Возврат части средств, оплаченных за тур в любой регион России в период до конца 2020 года, получат туристы на карту «Мир», 22 июля сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на портале Profi Travel.
ИА Красная Весна 13:25
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
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Космос

Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году

ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 06:27
Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
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Футбол

Наставник «Уфы» Евсеев подвел итоги сезона РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.
Газета.Ru 21:24
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
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