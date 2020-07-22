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РИА Новости
РИА Новости

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.В источнике
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Известия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Известия20:52
РИА Новости

Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны

РИА Новости17:45
ТАСС

Туристы получат компенсации по 5-15 тыс. рублей за отдых в России

ТАССвчера в 03:54
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 22 июля

Интерфаксвчера в 13:50
RT на русском

В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

RT на русскомвчера в 10:47
Эхо Москвы

Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Эхо Москвы18:05
Ореанда-Новости

Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России

Ореанда-Новостивчера в 04:19
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
РБК20:13
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Глава Роспотребнадзора объяснил ошибки в сводках по коронавирусу в Красноярском крае

Главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев объяснил принцип формирования сводных данных по коронавирусу в регионе и проблемы этого мониторинга.
Newslab.ruвчера в 08:03

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47
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Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС21 июля в 07:23
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Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru21 июля в 08:23
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Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
REGNUM19:33
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