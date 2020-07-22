Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны
Смотрите также
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Собянин уволил главу департамента образования
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.В источнике
Подробнее о событии
В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
RT на русскомвчера в 10:47
Гражданам пообещали от 5 до 15 тысяч рублей компенсации за поездки по России
Ореанда-Новостивчера в 04:19