Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что комиссия по законопроектной деятельности в правительстве одобрила закон, вносящий вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом пишет "Интерфакс".

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Александр Жуков Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения. Интерфакс

С чего всё началось В РФ одобрили включение COVID-вакцины в календарь профилактических прививок Первый зампред Госдумы Александр Жуков заявил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, согласно которому национальный календарь профилактических прививок пополнится прививкой от коронавирусной инфекции. Интерфакс вчера в 09:09