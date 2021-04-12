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Газета.Ru

Вакцину от коронавируса могут включить в календарь профилактических прививок

Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что комиссия по законопроектной деятельности в правительстве одобрила закон, вносящий вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом пишет "Интерфакс".В источнике
Александр Жуков
Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения.Интерфакс
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