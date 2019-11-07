Экономика
ТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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Кабмин планирует сократить объёмы субсидий на рождение третьего ребёнка в Кузбассе
Газета Кемерова07 ноября в 00:38
Объём субсидий при рождении третьего ребёнка сократят в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбасс06 ноября в 22:49
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Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.
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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
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Игры
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что предстоящая PlayStation 5 является самой простой консолью компании для создания игр, по мнению издателей и разработчиков.
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