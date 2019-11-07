Экономика

ТАССТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям

Lenta.ru04:12

Кабмин утвердил изменения в распределение субсидий многодетным семьям

РЕН ТВ03:07

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Газета Кемерова07 ноября в 00:38

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ТАСС02:33

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Объём субсидий при рождении третьего ребёнка сократят в Кузбассе

Московский комсомолец Кузбасс06 ноября в 22:49

Кабмин рассмотрит распределение субсидий по регионам РФ на рождение 3 ребенка

ПРАЙМ06 ноября в 16:19
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