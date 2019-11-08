Экономика

ТАССТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте

Собеседник09 ноября в 07:30

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

ТК Звезда09 ноября в 06:09

В России изменился порядок распределения субсидий многодетным семьям

News.ru09 ноября в 02:59

Кабмин утвердил изменения в распределение субсидий многодетным семьям

РЕН ТВ09 ноября в 03:07

В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям

Lenta.ru09 ноября в 04:12

Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

ТАСС09 ноября в 02:33

Правительство России решило увеличить для Башкирии сумму субсидий для выплат семьям с детьми

UfaTime.ru07 ноября в 23:20
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Происшествия

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

Российская газета 02:21
Политика

Депутат бундестага: Крым останется российским

Депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским.
RT на русском 00:48
Происшествия

Под Брянском задымился поезд Москва — Киев

Вести.Ru 01:25
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 09 ноября в 05:34
Политика

В Боливии полицейским выдали ордер на арест Эво Моралеса

Полицейские Боливии выдали ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
Life.ru вчера в 20:27
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
ЖКХ

В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора

В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Экономика

Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:07
Происшествия

В Курской области при пожаре погибли трое детей

Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости вчера в 21:14
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

Rusvesna.su 00:57
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Футбол

Расплакавшийся из-за расизма капитан «Шахтера» выступил с заявлением

РИА Новости 02:28
Технологии

В США начали производить водку из воды и воздуха

В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru вчера в 05:10
Политика

Асад заявил, что Эрдоган действует в Сирии незаконно

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что Турция в лице ее главы Реджепа Тайипа Эрдогана действует в САР незаконно.
Аргументы и Факты 02:12
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Политика

В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия вчера в 11:39
Гаджеты

Стали известны лучшие товары на распродаже AliExpress

Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
ToDay News Ufa 02:40
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» первую с октября победу

Хет-трик в составе «Барселоны» оформил Лионель Месси. На это ему понадобилось всего 25 минут.
РБК 09 ноября в 20:25
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Гаджеты

Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов

ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Тайга.инфо 01:01
Общество

В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения

В Минфине подготовили проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющий статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.
РБК вчера в 23:17
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

Российская газета 01:39
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