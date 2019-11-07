Экономика
ТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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Кабмин планирует сократить объёмы субсидий на рождение третьего ребёнка в Кузбассе
Газета Кемерова07 ноября в 00:38
Объём субсидий при рождении третьего ребёнка сократят в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбасс06 ноября в 22:49
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
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