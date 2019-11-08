Экономика
ТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте
Собеседниквчера в 07:30
Правительство России решило увеличить для Башкирии сумму субсидий для выплат семьям с детьми
UfaTime.ru07 ноября в 23:20
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