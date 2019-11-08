Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Здоровье Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.

Происшествия Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Политика Галкин жестко высмеял Путина и Собчак Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

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Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

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