Экономика
ТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте
Собеседниквчера в 07:30
Правительство России решило увеличить для Башкирии сумму субсидий для выплат семьям с детьми
UfaTime.ru07 ноября в 23:20
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых президентских выборов
Заявление о необходимости новых выборов действующий президент Эво Моралес сделал на фоне массовых протестов в Боливии и публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Армия и оружие
В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране
Происшествия
Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью
В центральном матче 16-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Армия и оружие
Пуски «Союза-2» и «Ангары» с Плесецка обеспечат независимость российского военного космоса
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
Общество
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом
Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку
Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Политика
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Происшествия
Более 4 тысяч жителей Шелехова остались без отопления и горячей воды
44 дома, в которых проживает 4349 человек, три социально значимых объекта остались без отопления и горячей воды в Шелехове сегодня утром, 11 ноября.
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.