Экономика
ТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте
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