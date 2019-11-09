Экономика

ТАССТАССКабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
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В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям

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