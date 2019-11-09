Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.

Футбол «Рубин» продолжил безвыигрышную серию Казанский «Рубин» продолжает не забивать в чемпионате России с 5 октября.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Экономика Бизнесмен назвал причины бедности людей Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.

Футбол Левандовски раскритиковал состав «Баварии» Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в интервью Süddeutsche Zeitung раскритиковал состав своей команды.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Происшествия В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского Ленинский районный суд Оренбурга до февраля продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккей Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.

Культура Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос» Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.

Игры На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Политика Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.

Происшествия Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Армия и оружие Израильская ракета «Праща Давида» стала небольшим подарком для России На днях западная пресса распространила новость о том, что в распоряжении военнослужащих РФ оказалась одна из самых передовых противовоздушных ракет Израиля.

Армия и оружие Серийный Су-57 впервые показали Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

Технологии NASA представило первый электрический самолет X-57 Maxwell или X-plane является первым электрическим экспериментальным самолетом NASA.

Политика Горбачев назвал виновных в распаде СССР Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает пресс-служба президентского офиса.