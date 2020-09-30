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Российская газета
Российская газета

Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году

Согласно новой методике расчета, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Проект об изменении методики внесен в Госдуму. Поправки также меняют размер прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, которого цитирует ТАСС.В источнике
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Newstracker.ru

Новая система расчета МРОТ изменит зарплату у 40 тыс ставропольских бюджетников

Newstracker.ruвчера в 12:09
Evo-rus.com

Зарплаты бюджетников на Ставрополье могут измениться по новому МРОТ

Evo-rus.com03:40
Своё ТВ

Зарплаты бюджетников на Ставрополье могут измениться по новому МРОТ

Своё ТВвчера в 16:13
Победа 26

Зарплата бюджетников на Ставрополье может вырасти благодаря перерасчёту МРОТ

Победа 26вчера в 13:06
Политическая Экспертиза

Правительство представило проект новой методики расчета МРОТ

Политическая Экспертиза05:33
Московский Комсомолец

Ставропольцам разъяснили последствия новой методики расчета МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 12:02
Ставропольская правда

На Ставрополье перейдут на новую систему расчёта МРОТ

Ставропольская правдавчера в 11:43

Американцы считают Байдена победителем дебатов с Трампом

В предвыборном штабе демократа уверены, что их кандидат «утер нос» действующему президенту Согласно публикации издания «Интерфакс», которое ссылается на опрос фирмы «SSRS», 6 из 10 американских зрителей выразили уверенность, что во время дебатов Джо Байдена и Дональд Трампа победу одержал именно кандидат, представляющий Демократическую партию.
Американцы считают Байдена победителем дебатов с Трампом
Центральная Служба Новостей05:33
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Песков прокомментировал идею о двухнедельных каникулах во всех школах

Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные каникулы по примеру Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:58

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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