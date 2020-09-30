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Российская газета
Российская газета

Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году

Согласно новой методике расчета, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Проект об изменении методики внесен в Госдуму. Поправки также меняют размер прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, которого цитирует ТАСС.В источнике
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Правительство представило проект новой методики расчета МРОТ

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Зарплаты бюджетников на Ставрополье могут измениться по новому МРОТ

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Зарплата бюджетников на Ставрополье может вырасти благодаря перерасчёту МРОТ

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Новая система расчета МРОТ изменит зарплату у 40 тыс ставропольских бюджетников

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Ставропольцам разъяснили последствия новой методики расчета МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 12:02
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Зарплаты бюджетников на Ставрополье могут измениться по новому МРОТ

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Naked Scienceвчера в 11:49
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Газета.Ruвчера в 12:23
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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