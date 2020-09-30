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Согласно новой методике расчета, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Проект об изменении методики внесен в Госдуму. Поправки также меняют размер прожиточного минимума с 2021 года, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, которого цитирует ТАСС.