Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости

Кабмин внес в Думу законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной информационной системы нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал
 премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробнее о событии

Нидерланды сочли нежелательной денонсацию Россией налогового соглашения

Взгляд.ру21:58

Голландцев берут на разрыв

Коммерсантъвчера в 16:43

В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

РИА Новостивчера в 10:37

Нидерланды заявили, что хотят найти взаимовыгодное решение по налоговому соглашению с РФ

ТАССвчера в 16:46

Нидерланды заявили об отсутствии от РФ уведомления о выходе из налогового соглашения

Известиявчера в 15:31

В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения

RT на русскомвчера в 16:07

Правительство вносит в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Финмаркетвчера в 06:29
Интересное

В ЛДПР предложили повысить оклад учителя до трех прожиточных минимумов

Согласно законопроекту, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума, а минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.
Lenta.ru22:04

Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

Россия выступает за постепенный отказ доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.
РИА Новости18:44

Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot

В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.
ТАСС20:13

Автоэксперт перечислил опасности от несвоевременной смены сезонной резины

Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников прокомментировал Москве 24 возможное появление нового штрафа для автомобилистов за несвоевременную смену резины.
Москва 24вчера в 07:40

В штате, где погиб Джордж Флойд, страж порядка снова застрелил чернокожего

В штате, где погиб Джордж Флойд, страж порядка снова застрелил чернокожего В американском штате Миннесота — месте гибели Джорджа Флойда и месте рождения общенационального протестного движения под лозунгом "Жизни черных имеют значение" — произошел новый инцидент, привлекший внимание всей страны: полицейский снова застрелил чернокожего.
Коммерсантъвчера в 13:51