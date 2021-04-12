В ЛДПР предложили повысить оклад учителя до трех прожиточных минимумов

Согласно законопроекту, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума, а минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.