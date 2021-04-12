Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости

Кабмин внес в Думу законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Хорошо ли описана новость?
Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной информационной системы нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал
 премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробнее о событии

Нидерланды сочли нежелательной денонсацию Россией налогового соглашения

Взгляд.ру21:58

Нидерланды заявили, что хотят найти взаимовыгодное решение по налоговому соглашению с РФ

ТАССвчера в 16:46

В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения

RT на русскомвчера в 16:07

Голландцев берут на разрыв

Коммерсантъвчера в 16:43

Нидерланды заявили об отсутствии от РФ уведомления о выходе из налогового соглашения

Известиявчера в 15:31

В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

РИА Новостивчера в 10:37

Правительство вносит в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Финмаркетвчера в 06:29
Интересное

МГТУ им. Г.И. Носова займется тестированием двигателей для космических комплексов

Научно-исследовательская лаборатория перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов «AEDrives» станет первой вузовской площадкой, где будет проходить тестирование и исследование новых электродвигателей в России.
Поступи Онлайнвчера в 08:06

В ЛДПР предложили повысить оклад учителя до трех прожиточных минимумов

Согласно законопроекту, базовый оклад школьных педагогов должен быть не ниже трехкратной величины прожиточного минимума, а минимальная зарплата учителя не может быть ниже средней зарплаты в регионе.
Lenta.ru22:04

В ГИБДД перечислили, что можно устанавливать на машину, а что — нельзя

Из сообщения Госавтоинспекции следует, что вносить изменения в конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза, при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной лаборатории.
Ютазинская новьвчера в 04:20