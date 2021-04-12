В ГИБДД перечислили, что можно устанавливать на машину, а что — нельзя

Из сообщения Госавтоинспекции следует, что вносить изменения в конструкцию можно только в случае соответствия требованиям регламента Таможенного союза, при соблюдении ряда условий, указанных в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), а также при наличии документов из аккредитованной лаборатории.