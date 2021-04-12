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Кабмин внес в Думу законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной информационной системы нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал
 премьер-министр Михаил Мишустин.

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