Кабмин внес в Думу законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной информационной системы нижней палаты парламента.В источнике
С чего всё началось
Правительство одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал
премьер-министр Михаил Мишустин.
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Известиявчера в 15:31