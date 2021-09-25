Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений.
В законодательстве и мировой финансовой системе широко применяют ставку LIBOR (London Interbank Offered Rate) в качестве эталона ставки, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на мировом рынке.
Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.
Согласно сведениям агентства Bloomberg, которое ссылается на источники в турецком правительстве, данная страна дополнительно перебрасывает в это место несколько сотен военной техники и несколько тысяч военнослужащих.
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят ряд новых самолетов на предстоящей 13-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, или Airshow China 2021, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.