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Кабмин внес в Думу законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений.
ТАСС
В законодательстве и мировой финансовой системе широко применяют ставку LIBOR (London Interbank Offered Rate) в качестве эталона ставки, которая служит ориентиром для краткосрочных процентных ставок на мировом рынке.
Smotrim.ru
Законопроект предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы.
ТАСС
Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.
ТАСС

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