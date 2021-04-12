Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".

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С чего всё началось Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление , которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года. Коммерсантъ 06:37