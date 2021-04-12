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ТАСС

Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление
, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года.

Подробнее о событии

Налоговое соглашение с Нидерландами могут денонсировать

Российская газета10:59

В Госдуму внесли проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

РИА Новости10:37

Правительство вносит в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Финмаркет06:29

Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Коммерсантъ06:37

Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

ТАСС08:30

Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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