Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление
, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года.