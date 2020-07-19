Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Текст документа размещен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Кабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 103

Общество Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году. 1

Футбол Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».

Единоборства Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172 Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 1,5K

Общество Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.

Культура В Севастополе ко Дню ВМФ пройдут три дополнительных показа спектакля «Грифон» С 15 июля на площадке Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе стартовал второй сезон спектакля «Грифон».

Происшествия На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 6

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 15

Политика Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике. 55

Происшествия Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. 24

Политика Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно. 203

Общество За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет). 1,3K

Экономика «Россию ждет „черный август“»: что стоит за распродажей золота Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля.