Общество
ТАССКабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Текст документа размещен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств
Аргументы и Фактывчера в 18:24
В Госдуму внесен законопроект по поддержке производителей книжной продукции
ИА Красная Веснавчера в 18:28
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
РБК вчера в 08:57
Происшествия
В троллейбусном парке Астрахани произошел пожар
В Астрахани на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка произошел пожар.
Газета.Ru 04:56
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока
Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока.
РИА Новости 05:48
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов
Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году.
Слово и Дело 05:14
Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Единоборства
Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172
Российский боец Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде боя, состоявшегося в рамках UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 20:06
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Культура
В Севастополе ко Дню ВМФ пройдут три дополнительных показа спектакля «Грифон»
С 15 июля на площадке Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе стартовал второй сезон спектакля «Грифон».
Севастополь.ру 04:28
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 97 случаев коронавируса
Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
Саратов.Экспресс 03:28
Экономика
«Россию ждет „черный август“»: что стоит за распродажей золота
Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля.
Рамблер 05:39
Экономика
G20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
Коммерсантъ 05:40