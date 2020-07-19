Общество

ТАССТАССКабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Текст документа размещен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.
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Законопроект о поддержке СМИ и издательств внесли в Госдуму

Телеканал 360°01:14

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговой поддержке для СМИ

Life.ruвчера в 23:03

Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

Аргументы и Фактывчера в 18:24

В Госдуму внесли законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

Мойка78вчера в 21:55

В Госдуму внесен законопроект по поддержке производителей книжной продукции

ИА Красная Веснавчера в 18:28

Кабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

ТАССвчера в 22:21

Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

РИА Новостивчера в 17:37
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском вчера в 04:49
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

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В Астрахани на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка произошел пожар.
Газета.Ru 04:56
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Общество

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Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

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Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

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Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
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Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов

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Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
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С 15 июля на площадке Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе стартовал второй сезон спектакля «Грифон».
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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

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Происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
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Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

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Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
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Распродажа золота Россией свидетельствует о том, что Фонд национального благосостояния «полупуст», а граждан ждет «черный август» с деноминацией и девальвацией рубля.
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Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
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