Российский кабинет министров внес в Госдуму проект закона, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

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