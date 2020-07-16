Экономика
Аргументы и ФактыКабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств
Российский кабинет министров внес в Госдуму проект закона, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.
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Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции
Российская газета16 июля в 06:01
Правительство повысит долю разрешенного списания тиража для издателей с 10% до 30%
Коммерсантъ16 июля в 08:01
Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ
Парламентская газета16 июля в 06:41
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Общество
Некоторые родители получат выплаты по три тысячи рублей до 31 августа
Некоторые семьи могут рассчитывать еще на выплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.
iReactor 18:51
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru 08:21
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Общество
Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
Повышенные температуры в центральной части России наносят вред здоровью россиян еще и тем, что мешает нормально высыпаться.
РИА Новости 21:10
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков
В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Новые автомобили 12:16
Здоровье
Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса
Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
РИА Новости 12:47
Единоборства
Магомед Исмаилов ответил на видео Емельяненко с молотом
Магомед Исмаилов прокомментировал пост Емельяненко, где тот обратился к сопернику с молотом в руке.
HotGeo 08:13
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru вчера в 03:42
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру 22:29
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Жители Хабаровска и Владивостока снова вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 02:31
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19:50
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50