Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

Российский кабинет министров внес в Госдуму проект закона, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

ТАСС22:21

Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции

Российская газета16 июля в 06:01

Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

РИА Новости17:37

Правительство повысит долю разрешенного списания тиража для издателей с 10% до 30%

Коммерсантъ16 июля в 08:01

Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ

Парламентская газета16 июля в 06:41

В России усилят поддержку печатных СМИ и книгоиздателей

REGNUM16 июля в 06:22

Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

Аргументы и Факты18:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество

Некоторые родители получат выплаты по три тысячи рублей до 31 августа

Некоторые семьи могут рассчитывать еще на выплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.
iReactor 18:51
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
54
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
1K
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
653
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
351
Армия и оружие

В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
329
Политика

Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru 08:21
1
Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

РБК 22:26
Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
401
Футбол

Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу

Татар-информ 10:44
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
2
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
7
Общество

Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары

Повышенные температуры в центральной части России наносят вред здоровью россиян еще и тем, что мешает нормально высыпаться.
РИА Новости 21:10
Космос

Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры

Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 06:00
4
Кино

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

News.ru 07:19
26
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
724
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
116
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков

В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
146
Авто

Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров

Новые автомобили 12:16
111
Здоровье

Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса

Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
РИА Новости 12:47
3
Единоборства

Магомед Исмаилов ответил на видео Емельяненко с молотом

Магомед Исмаилов прокомментировал пост Емельяненко, где тот обратился к сопернику с молотом в руке.
HotGeo 08:13
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
1
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
96
Шоу-бизнес

Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья

«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — иронично призналась артистка подписчикам.
StarHit.ru 12:05
2
Общество

Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру 22:29
4
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Жители Хабаровска и Владивостока снова вышли на улицы своих городов с плакатами и лозунгами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 02:31
Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 19:50
3
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное