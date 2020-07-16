Экономика
Аргументы и ФактыКабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств
Российский кабинет министров внес в Госдуму проект закона, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.
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Правительство повысит долю разрешенного списания тиража для издателей с 10% до 30%
Коммерсантъ16 июля в 08:01
Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ
Парламентская газета16 июля в 06:41
Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции
Российская газета16 июля в 06:01
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Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Белый дом США пытается отказать в финансовой помощи регионам — WP
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 19:13
Фигурное катание
Международный союз конькобежцев отреагировал на гибель Александровской
Лозанна, Швейцария, 18 июля 2020, 17:43 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено на улице 1905 года в Москве возле жилого дома.
REGNUM 10:43
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия вчера в 09:18
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК 22:39
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
Политика
Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта
Евросоюз может ввести ответные санкции против США после введения ограничений Вашинтоном в отношении стран-участников «Северного потока — 2». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.
Пятый канал 22:25
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Наука
Аккумуляторы нового поколения для смартфонов разрабатывают ученые
Ученые из России и Германии разрабатывают натриевые аккумуляторы нового поколения для смартфонов.
МедиаПоток 06:02
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Общество
Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»
Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити».
Lenta.ru 22:46
Футбол
Бэйл и Марселу не попали в заявку «Реала» на матч с «Леганесом»
Спорт-Экспресс 14:16
Политика
Законопроект о санкциях против Турции за С-400 внесён в Конгресс США
В американский Конгресс внесен законопроект о введении санкций против Турции за приобретение российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Военное обозрение 00:13
Театры
Актеры мелиховского театра сообщили о возобновлении показа спектаклей
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru 21:57
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Известия 13:00
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
Армия и оружие
В США испытали ракету, превышающую скорость звука в 17 раз
Новая ракета смогла в 17 раз превысить скорость звука.
Популярная механика вчера в 11:57
Политика
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма
Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
Эхо Москвы 06:31
Общество
Число смертей пациентов с коронавирусом в мире превысило 600 тысяч
Количество летальных исходов среди пациентов, у которых был выявлен коронавируса нового типа, с начала пандемии превысило 600 тысяч.
Вечерняя Москва 20:34
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
По информации источника, в Украине выпускают и продают «ГАЗели-Бизнес» под маркой HDC.
Лезги газет 15:19