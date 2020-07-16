Российский кабинет министров внес в Госдуму проект закона, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Информация об этом опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

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Фигурное катание Международный союз конькобежцев отреагировал на гибель Александровской Лозанна, Швейцария, 18 июля 2020, 17:43 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на информацию о гибели российской фигуристки Екатерины Александровской, тело которой было обнаружено на улице 1905 года в Москве возле жилого дома. 2

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