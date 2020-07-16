Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

РИА Новости17:37

Правительство повысит долю разрешенного списания тиража для издателей с 10% до 30%

Коммерсантъ16 июля в 08:01

Кабмин рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ и книгоиздательств

ТАСС16 июля в 06:13

Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ

Парламентская газета16 июля в 06:41

В России усилят поддержку печатных СМИ и книгоиздателей

REGNUM16 июля в 06:22

В России усилят поддержку издательств и СМИ

RuNews24.ru16 июля в 07:56

Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции

Российская газета16 июля в 06:01
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Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Лезги газет вчера в 15:00
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК 10:12
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Шоу-бизнес

Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот

Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru 03:45
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Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
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Автоспорт

Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии»

На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.
Спорт-Экспресс 17:16
Политика

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Необоснованные обвинения в сговоре с Москвой представитель движения объяснил тем, что США хотят подорвать реализацию мирного договора, который был подписан между "Талибаном" и Вашингтоном.
Вести.Ru 16:59
Происшествия

Материалы дела о смертельном ДТП с Ефремовым передали в прокуратуру

ФедералПресс вчера в 09:54
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
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Происшествия

В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

РИА Новости 08:33
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
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Футбол

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии

Лондонский "Арсенал" стал первым финалистом Кубка Англии.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Футбол

Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.
Bookmaker-ratings.ru 15:11
Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Спорт

Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.
Газета.Ru 16:36
Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
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Общество

Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году

День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
Известия 11:55
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Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
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Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году

Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
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Игры

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус вчера в 16:26
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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