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Российская газета
Российская газета

Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Как сказано в пояснительной записке, данным законопроектом
 предусматривается с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год.
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

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