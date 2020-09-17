Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
Смотрите также
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Осужденный актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
Самку китовой акулы признали самой большой рыбой
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Избитый Широковым судья намерен переквалифицировать уголовное дело
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде
Sony сообщила, сколько будет стоить консоль PlayStation 5 в России
Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Как сказано в пояснительной записке, данным законопроектом
предусматривается с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год.
Подробнее о событии
Внесен законопроект об установлении НДФЛ 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год
Государственная Дума РФ09:08