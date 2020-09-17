Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
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Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.В источнике
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