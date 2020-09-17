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Российская газета
Российская газета

Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период. Новая ставка будет действовать с 1 января. С инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.В источнике
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Интерфакс

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Интерфакс08:30
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Коммерсантъ08:57
Известия

В Госдуму внесли законопроект о НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей

Известия08:47
Российская газета

Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Российская газета09:22
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русском08:27
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей

ТАСС08:25
Znak.com

Премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму законопроект о повышенном налоге для богатых

Znak.com08:13

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
3,7K

Захарова прокомментировала планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил присвоить разрабатываемому европейскому глобальному режиму санкций за нарушения прав человека имя Навального по аналогии с американским списком Магнитского.
RT на русском09:26

Госдума посчитала резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела РФ

Решение Европейского парламента по делу блогера Алексея Навального является прямым и грубым вмешательством в дела РФ, посчитал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Народные новости08:49
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Tesla перейдет на «бисквитные» батареи

Напомним, несколько лет назад Tesla перешла с формата 18650 (диаметр 18 и высота 65 мм) на более крупный 2170 (диаметр 21 и высота 70 мм, последний ноль сокращается ради удобства).
SpeedMe03:14