Экономика
Будущее России. Национальные проектыКабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.
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с чего всё началось
«Ведомости» ознакомились с копией плана действий, который правительство внесло 1 июня в Кремль. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту.Ведомостивчера в 19:36
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Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
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