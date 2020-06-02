Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыКабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики

Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.
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с чего всё началось

Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

«Ведомости» ознакомились с копией плана действий, который правительство внесло 1 июня в Кремль. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
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Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
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