«Ведомости» ознакомились с копией плана действий, который правительство внесло 1 июня в Кремль. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в день отправки президенту.

с чего всё началось

Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.

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