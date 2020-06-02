Экономика
Будущее России. Национальные проектыКабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.
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Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).Ведомостивчера в 19:36
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Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
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