Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).

с чего всё началось

Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.

Общество Москвичам стал доступен график отключения горячей воды Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". 517

Общество В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 833

Общество В авиаотрасли назвали сроки возобновления полетов за рубеж Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов спрогнозировал возобновление авиасообщения между Россией и зарубежными странами в августе или сентябре 2020 года - сначала с СНГ, а затем постепенно с дальним зарубежьем. 259

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 57

Общество Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 111

Общество Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году. 2

Экономика В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.

Шоу-бизнес Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям". 9

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 424

Политика Пушков заявил о внутреннем расколе США Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 342

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G7 Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7). 261

Политика В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Авто Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».

Здоровье Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.