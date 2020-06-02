Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыКабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики

Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию плана действий, имеющуюся в распоряжении.
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с чего всё началось

Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цена восстановления экономики – 7,3 трлн руб. за 2020 – 2021 гг. – снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и отраслям).
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Общество

Москвичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн".
Газета.Ru 14:18
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Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
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Футбол

Терюшков: ФК «Химки» изменит юридическое лицо, став частной структурой

Подмосковный футбольный клуб "Химки" поменяет юридическое лицо, став частной структурой.
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Общество

В авиаотрасли назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов спрогнозировал возобновление авиасообщения между Россией и зарубежными странами в августе или сентябре 2020 года - сначала с СНГ, а затем постепенно с дальним зарубежьем.
Ридус 03:10
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

Закон о голосовании по поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них.
Новая газета 13:52
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Общество

Большинство вузов не повысят стоимость обучения в следующем году

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что большая часть вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.
Газета.Ru 14:29
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Общество

Собянин заявил об использовании 50% созданных медицинских мощностей

В Москве во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей.
Известия 11:50
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Экономика

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о повышении сразу нескольких пенсионных выплат в стране.
Primpress.ru 13:30
Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям".
РИА Новости 14:06
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Политика

Пушков заявил о внутреннем расколе США

Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Внедорожник Lada 4x4 уходит из Европы

Как только все автомобили будут распроданы, модель окончательно уйдет с рынка.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru 11:12
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Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
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Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
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В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
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Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

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Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
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Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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