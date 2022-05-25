РИА НовостиКабмин временно разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & TradingПравительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в течение 90 дней, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.РИА НовостиРаспоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным будет действовать 90 дней, начиная с 25 мая.Readovka NewsВ мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания.Взгляд.руС 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и др.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИзвестияКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейГазета.RuT24Экономика сегодняРЕН ТВRT на русскомЦарьградВечерняя МоскваТК ЗвездаREGNUMDP.RUПодробнее о событииПравительство РФ временно разрешило направлять газ с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & TradingИзвестиявчера в 16:30Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»Взгляд.рувчера в 13:32Кабмин временно разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & TradingРИА Новостивчера в 14:08Кабмин разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & TradingТАССвчера в 13:42Правительство разрешило поставки СПГ Gazprom Marketing & Trading Singapore под санкциямиLenta.ruвчера в 13:41Россия разрешила продолжить поставки «Ямала СПГ» в адрес GM&T Singapore на 90 днейИнтерфаксвчера в 13:35Кабмин разрешил поставки газа попавшей под российские санкции Gazprom M&TВедомостивчера в 14:38Показать ещёОценить445Поделиться