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Кабмин временно разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в течение 90 дней, следует из распоряжения
, опубликованного на портале правовой информации.
РИА Новости
Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным будет действовать 90 дней, начиная с 25 мая.
Readovka News
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания.
Взгляд.ру
Также ограничения коснулись оператора польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором оказалась заблокирована польскими властями.
РИА Новости

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