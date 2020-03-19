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BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

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Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

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