Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфаксвчера в 04:28
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