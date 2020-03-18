Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс19 марта в 04:28

В России малый и средний бизнес отправят на «налоговые каникулы»

ТК Звездавчера в 13:14

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости19 марта в 07:23

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС19 марта в 04:54

Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям

РБКвчера в 20:16

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия19 марта в 04:21

Петербургский депутат предложила снизить для бизнеса платежи в бюджет на фоне ситуации с коронавирусом

Росбалт18 марта в 11:34
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Футбол

Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.
РИА Новости 02:00
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
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«Победители известны заранее»: Сергей Соседов высказался о шоу «Голос»

SM News 18 марта в 14:22
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия

На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину

На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Газета.Ru 04:02
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Правда, у AMD ещё остаётся преимущество в виде меньшего энергопотребления, да и официальные цены Comet Lake-S ещё неизвестны.
3DNews вчера в 22:25
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Футбол

Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом

Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Спортски журнал».
Чемпионат 03:24
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Московский Комсомолец 19 марта в 06:43
Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Украина отправила военный борт в Китай за тестами на коронавирус

На новостном портале АрміяІпfоrм сообщили о том, что Украина отправила в китайский город Гуанчжоу военно-воздушный транспортник Ил-76 МД, чтобы привезти в страну экспресс-тесты на коронавирус.
Discover24 04:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Наука

Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

Российская Действительность вчера в 14:44
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Daily Storm вчера в 10:04
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку

Российская газета вчера в 00:28
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса

На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Profinance.ru вчера в 15:26
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
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