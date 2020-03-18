Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Эксперт объяснил последствия отсрочки уплаты страховых взносов для бизнеса
Комсомольская правда19 марта в 12:58
Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфакс19 марта в 04:28
В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса
Известия19 марта в 04:21
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