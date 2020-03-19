Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Гаджеты Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S Одной из наиболее любопытных моделей семейства считается Honor 30S, различная информация об особенностях которой за последнее время несколько раз утекала в сеть.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Экономика Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).

Экономика ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.