Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы
Ведомости19 марта в 04:43
Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфакс19 марта в 04:28
В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса
Известия19 марта в 04:21
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