Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

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Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

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ТАССвчера в 04:54

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Известиявчера в 04:21
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