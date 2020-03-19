Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить672
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфаксвчера в 04:28
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Политика
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Армия и оружие
В Сирии боевики провели первую наземную атаку после перемирия
19 марта сирийские боевики провели крупнейшую с момента подписания договоренностей по деэскалации в Идлибе атаку на позиции САА.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Футбол
«Челси» и «Кристал Пэлас» готовят 27 миллионов евро за трансфер Чалова
Сообщается, что сумма сделки должна составить около 27 миллионов евро.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Авто
Студенты Skoda построят родстер на базе хэтчбека Scala
В 2020 году студенты решили оставить в стороне кроссоверы и внедорожники, и построить свой концепт на базе нового хэтчбека Skoda Scala.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Энергетика
Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах
Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Экономика
Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн
Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
Общество
На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Украины увеличилось до 29.
Общество
NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис
Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
Происшествия
С подозрением на коронавирус в Петербурге госпитализировали 19 детей
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге госпитализировали 19 детей.
Общество
Италия обогнала Китай по количеству жертв от коронавируса
Италия является лидером по количеству заражений коронавирусом в Европе.
Общество
В Росавиации рассказали о плане эвакуации россиян из Европы
МИД РФ представил на обсуждение список из 30 стран Европы, откуда срочно необходимо вывезти граждан России.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.