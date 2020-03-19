Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать586

Подробнее о событии

В России малый и средний бизнес отправят на «налоговые каникулы»

ТК Звезда13:14

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомостивчера в 04:43

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАССвчера в 04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБКвчера в 04:48

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новостивчера в 07:23

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфаксвчера в 04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известиявчера в 04:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service вчера в 05:00
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Происшествия

Житель Дагестана насмерть избил раввина

Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 12:39
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Биатлон

До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону

Вице-президент СБР Валерий Польховский подготовит варианты для формирования тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон 2020/21.
LiveSport.ru вчера в 13:54
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Происшествия

Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения

«Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт», — сказал Почуев.
REGNUM вчера в 10:26
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Известия 13:34
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения. Информацией поделился адмирал Николай Евменов.
Piter.tv 18 марта в 02:31
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

Автоновости дня 10:38
Игры

Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

The GEEK вчера в 06:23
Армия и оружие

В России развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом появится радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер», которая позволит отслеживать массовые взлеты авиации, запуск крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов в радиусе 3 000 километров.
МедиаПоток вчера в 10:00
Происшествия

Суд Петрозаводска арестовал Валерия Матвеева

Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для депутата Петросовета Валерия Матвеева, которого обвиняют в получении взятки.
ИА Республика 10:36
Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 11:49
Космос

Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Портал Поиск 18 марта в 09:11
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Общество

Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании

За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Интерфакс 13:48
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Технологии

Американцы испытают обновление «прошивок» кораблей в море

ВМС США в начале 2021 года проведут испытания новой технологии, с помощью которой можно будет дистанционно обновлять программное обеспечение кораблей, находящихся в море.
N+1 02:41
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек.
ТАСС 13:30
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Общество

Azur Air отменила рейсы за границу из-за коронавируса

Авиакомпания Azur Air приостанавливает отправку российских туристов за рубеж с 22 марта по 20 апреля.
Известия 07:27
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное