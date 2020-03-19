Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфаксвчера в 04:28
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Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
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Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
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Швейцарские ученые: «Вакцина от коронавируса появится через два года» (SwissInfo, Швейцария) (SwissInfo)
Институт биомедицинских исследований (Istituto di Ricerca in Biomedicina) из швейцарского кантона Тичино давно уже является международно признанной инстанцией и источником проверенной информации из сферы расшифровки тайн, на основе которых работают механизмы иммунной защиты человека.
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Из-за перевода россиян на удаленку возник дефицит ноутбуков.
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Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса
Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.
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Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.