Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Общество На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39 Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.

Экономика Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.

Наука Швейцарские ученые: «Вакцина от коронавируса появится через два года» (SwissInfo, Швейцария) (SwissInfo) Институт биомедицинских исследований (Istituto di Ricerca in Biomedicina) из швейцарского кантона Тичино давно уже является международно признанной инстанцией и источником проверенной информации из сферы расшифровки тайн, на основе которых работают механизмы иммунной защиты человека.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Здоровье В мире ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса Эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув сообщила на пресс-конференции, что сейчас по всему миру в научно-исследовательских центрах ведется разработка около 20 вакцин против коронавируса.

Общество Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.