Коронавирус
REGNUMВ России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Авто
Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом
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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
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Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
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Общество
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Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
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Авто
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Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.
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В Госдуме готовят уголовную ответственность за нарушение карантина
Партия «Единая Россия» на следующей неделе подготовит поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за создание инфицированными коронавирусом угрозы массового заражения грозят серьезные штрафы.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
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Здоровье
«Закрыть мир на 30 дней» или не применять «мер социального дистанцирования» в борьбе с коронавирусом?
В эпоху коронавируса среди политиков, бизнесменов и ученых, рассуждающих о пандемии, сформировались две школы мысли, которые можно условно назвать «партией паники» и «партией скепсиса».
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.