Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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