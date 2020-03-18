Коронавирус
RT на русскомПравительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий.
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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов
Интерфакс19 марта в 04:28
В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса
Известия19 марта в 04:21
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"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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