Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости07:23

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

RT на русском12:42

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

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Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

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