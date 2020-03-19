Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

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Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАССвчера в 04:54

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Интерфаксвчера в 04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

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В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

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В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
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Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
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Россиян не пустят в Таиланд без справки об отсутствии коронавируса

Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса.
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области.
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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
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Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 ВВП Германии может снизиться до девяти процентов.
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Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
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Только что в режиме онлайн сменил поколение седан Hyundai Elantra, и уже в четвертом квартале машина поступит в продажу.
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РБК вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
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