Коронавирус
BFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
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Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса; ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года.
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На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
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Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
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По информации итальянского журналиста Николо Ширы, нападающий мадридского "Реала" Лука Йович нарушил карантин.
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Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
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На Украине задумались над продлением карантина
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
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Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
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Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке
Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Малком высказался о ситуации с коронавирусом
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