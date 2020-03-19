Правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.

Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

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Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.