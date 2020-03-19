Коронавирус
RT на русскомКабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса
Правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Читать в источнике
Оценить609
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Политика
Путин ответил всем, кто считает его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
В РФ введут новый вид занятости из-за коронавируса
Как пишет газета Известия со ссылкой на письмо сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой, в РФ может появиться новый вид занятости на фоне распространения нового коронавируса.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Футбол
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Политика
Пригожин попросил генпрокурора США возобновить дело против «Конкорда»
Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин просит генпрокурора США Уильяма Барра возобновить дело против "Конкорда", чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.
Авто
АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Гаджеты
Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A41 с тройной камерой
В Индии представлен смартфон Galaxy A41 от Samsung. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P65. Объем ОЗУ/ПЗУ — 4/64 гигабайта.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Экономика
Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ.
Общество
На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
Космос
Впервые со спутника отправлено сообщение на обычный смартфон
Впервые в мире текстовое сообщение передано со спутника на орбите Земли на обычный смартфон на Земле, 18 марта сообщает частная компания Lynk в пресс-релизе.
Экономика
Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей
Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Общество
Израиль запретил гражданам покидать дома из-за коронавируса
Гражданам страны с 00 часов 20 марта запрещено покидать свои дома.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Авто
Компания SCG готовит гибрид трекового купе и багги
Модель представляет собой гибрид купе SCG 004 и багги Boot.
Происшествия
В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Политика
На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19
Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.