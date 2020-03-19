Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

Правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
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Контролеров просят не мешать

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Интерфакс04:28

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ТАСС04:54
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